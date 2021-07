Brasile: migliorano le condizioni del presidente Bolsonaro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolsonaro più volte aveva lamentato nel corso degli ultimi giorni un singhiozzo persistente, condizione che si era manifestata in tutte le occasioni pubbliche e in tutte le interviste. Secondo lo stesso Bolsonaro, il problema poteva essere legato ai farmaci che ha dovuto assumere a causa di un intervento chirurgico per un impianto dentale. La condizione del presidente è peggiorata nella notte tra martedì e mercoledì, tanto da motivarne il ricovero presso l'ospedale delle forze armate di Brasilia (Hfa) dove è stato sottoposto ad alcuni esami. Secondo il ministro delle Comunicazioni, Fabio Faria, il presidente in mattinata è stato sedato. In base a una ricostruzione fatta dal senatore Flavio Bolsonaro, figlio del presidente, il capo dello stato è stato intubato per evitare che i polmoni potessero riempirsi di liquido proveniente dallo stomaco. (Brb)