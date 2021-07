Recovery: Bria (Cdp Venture Capital), abbiamo possibilità di innovare società ed economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Next Generation Eu abbiamo la possibilità di innovare la nostra società ed economia guardando al futuro, e per farlo abbiamo bisogno di un modello di sovranità digitale. Così Francesca Bria, presidente del Fondo nazionale innovazione, intervenuta oggi all'evento di presentazione di Women4Cyber Italia. "Ormai l'egemonia globale si gioca sulla supremazia digitale e tecnologica, e sul controllo di infrastrutture critiche come l'intelligenza artificiale, i supercomputer, i dati o i microprocessi, ed è sempre più necessario dotarsi di soluzioni proprie ed europee per ridurre la dipendenza dai giganti statunitensi e cinesi, per essere in grado di competere nelle catene del valore del futuro", ha detto, aggiungendo che "in questo contesto, con 400 miliardi di investimenti pubblici in Europa per digitalizzare il continente in settori strategici, siamo tutti chiamati alla sfida del presente. (Rin)