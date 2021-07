RPT - Libia: la prossima settimana in Italia la riunione decisiva per le elezioni di dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto: vedere bene alla fine del secondo paragrafo. Il comitato che intende riunirsi in Italia non è il “comitato per il consenso” del Foro di dialogo politico libico, ma un comitato istituito dalla Camera dei rappresentanti e che include anche l'Alta commissione elettorale della Libia (Hnec).L’Italia ospiterà la prossima settimana una riunione che potrebbe rivelarsi decisiva per salvare le elezioni in Libia il 24 dicembre, dopo il recente fallimento dei colloqui a guida Onu tenuti a Ginevra. Lo ha detto oggi a New York l’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Jan Kubis, nel suo briefing al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Alla riunione erano presenti, tra gli altri, il premier del governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, il ministro degli Esteri della Germania, Heiko Maas, il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, e diversi ministri degli Esteri dei membri dell’organismo del Palazzo di Vetro. L’ultima riunione dal vivo del Foro di dialogo libico (Lpdf, organismo di 74 membri patrocinato dalle Nazioni Unite che ha nominato l’attuale autorità esecutiva libica) si è conclusa senza un accordo sulla base per le elezioni. “I membri dell’Lpdf erano divisi in vari blocchi e gruppi di interesse con differenti affiliazioni (...) e non sono stati in grado di trovare un accordo sulla proposta finale per le elezioni”, ha ammesso Kubis, sottolineando come “a causa di questo fallimento, la situazione in Libia sta diventando più difficile, conflittuale e tesa”. (segue) (Res)