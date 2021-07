RPT - Libia: la prossima settimana in Italia la riunione decisiva per le elezioni di dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex ministro degli Esteri slovacco ha detto che “interessi istituzionali, politici e individuali ostacolano la strada verso un accordo sul necessario quadro legale per tenere le elezioni il 24 dicembre”, una data che peraltro è stata inserita nero su bianco nella risoluzione del Consiglio di sicurezza 2570, le conclusioni della Conferenza di Berlino 2 e la road map dell’Lpdf. “Tutte le nuove forze dello status quo stanno usando diverse tattiche e argomenti spesso legittimi con un solo risultato: ostruire le elezioni. Il mio predecessore, che ha avuto esperienze simili in passato, li chiamava spoilers (guastatori, ndr): una descrizione accurata dato il loro approccio e il loro modo di manovrare”. La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) “continua a facilitare gli sforzi per trovare un terreno comune, anche attraverso il comitato per il consenso dell’Lpdf stabilito a Ginevra”. Nel tentativo di favorire un accordo, infatti, Kubis ha chiesto a ogni cinque membri dell’Lpdf di nominarne uno per poter discutere delle questioni ancora aperte: ne è venuto così fuori un comitato di circa 13-14 membri, che dovrebbe riunirsi proprio domani in videoconferenza. “La scorsa settimana un nuovo comitato della Camera dei rappresentanti è stato stabilito per preparare una legge elettorale per tenere le elezioni il 24 dicembre. (...) Questo comitato intende riunirsi in Italia la prossima settimana”, ha aggiunto Kubis. Tale comitato annovera tra i suoi membri il presidente della Camera dei rappresentanti, Aguila Saleh, oltre ai vertici dell’Alta commissione elettorale della Libia (Hnec). (Res)