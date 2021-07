Regno Unito-Usa: ambasciatore Reeker nuovo incaricato d'affari di Washington a Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore Philip T. Reeker sarà l'incaricato d'affari ad interim, a partire dal primo agosto, per guidare la rappresentanza diplomatica degli Stati Uniti a Londra. Diplomatico di carriera con il rango di ministro consigliere, l'ambasciatore Reeker è attualmente vice assistente del segretario di Stato Usa per gli Affari europei ed euroasiatici. In precedenza Reeker è stato consigliere politico del comandante del comando degli Stati Uniti in Europa a Stuttgart, in Germania, e dal 2008 al 2011 ambasciatore statunitense nella Macedonia del Nord. "Gli Stati Uniti non hanno alcun alleato più vicino del Regno Unito", si legge nella nota del Dipartimento di Stato di Washington, che annuncia la nomina di Reeker assicurando che quest'ultimo si impegnerà "per far avanzare questo rapporto speciale". (Nys)