Sicurezza: Baldoni (Dis), per autonomia strategica in Europa le competenze sono essenziali

- La scarsa presenza femminile in alcuni settori dell'economia è un problema che condividiamo con molti paesi occidentali, mentre se osserviamo altri concorrenti - come la Cina o certi paesi dell'Estremo oriente - si può notare come il contributo femminile in discipline Stem sia molto più forte: si tratta di una tendenza che dobbiamo assolutamente invertire. Così Roberto Baldoni, vice direttore generale del Dis, intervenuto oggi all'evento di presentazione di Women4Cyber Italia. "Siamo in prima linea nel dibattito sulle tecnologie del futuro, e da tempo stiamo portando avanti il discorso dell'autonomia strategica dell'Europa: quest'ultima è tecnologica da una parte, ma soprattutto di competenze dall'altra", ha spiegato, aggiungendo che "possiamo avere la migliore tecnologia al mondo, ma senza le competenze necessarie non sapremmo cosa farne". "Si tratta di un elemento essenziale quando parliamo di digitale o di cloud: la formazione continua è assolutamente necessaria, e dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione perché venga fornita agli italiani in maniera continua e strutturata", ha concluso. (Rin)