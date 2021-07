Germania-Italia: l'ambasciatore Varricchio interviene all'Itkam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d’Italia a Berlino, Armando Varricchio, ha partecipato oggi per la prima volta ai lavori del Consiglio della Camera di Commercio per la Germania (Itkam), “storica istituzione con sede a Francoforte, che festeggia quest’anno i 110 anni di attività”. È quanto comunica l'ambasciata d'Italia a Berlino. Nel suo intervento, Varricchio si è concentrato su “innovazione, transizione verde e digitale, ampliamento del partenariato economico tra Italia e Germania alle tecnologie avanzate a alla ricerca”. In particolare, il diplomatico ha affermato: “La Germania rappresenta per l’Italia il primo partner economico al mondo, con un interscambio che nel 2020, nonostante la crisi pandemica, ha raggiunto i 116 miliardi di euro”. Per Varricchio, “si tratta di una base estremamente solida sulla quale innestare un ulteriore salto di qualità attraverso un rafforzamento della cooperazione in tutti quegli ambiti innovativi nei quali l’Europa è chiamata ad esprimere la propria leadership in futuro: innovazione digitale, applicazioni quantistiche, idrogeno, aerospazio, cloud, tecnologie della difesa, industria 4.0”. L'ambasciatore d'Italia a Berlino ha concluso: “Si tratta di una sfida complessa per Italia e Germania, prime due manifatture d’Europa, per la quale sarà fondamentale il gioco di squadra portato avanti da tutte le componenti del sistema Italia”. (Geb)