Auto: M5s, volano vendite elettriche e ibride, Italia pronta a bando inquinanti da 2035

- I dati sull'immatricolazione di auto elettriche e ibride di nuova generazione nel primo semestre 2021 "sono molto confortanti: il numero delle vetture a zero e basse emissioni vendute nella prima metà di quest'anno supera il totale delle immatricolazioni 2020. Segno non solo che il nostro ecobonus normale e rinforzato funziona, ma che ai consumatori la proposta di auto meno inquinanti piace sempre di più". Lo affermano in una nota le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle nelle commissioni Ambiente, Attività produttive e Trasporti. "Nel Paese - aggiungono i pentastellati - cresce la consapevolezza della necessità di riconvertire il parco mezzi per la mobilità privata e per il trasporto pubblico, insieme all'esigenza sempre più diffusa di mettere a dieta il traffico nelle nostre città e abbattere i livelli di smog per migliorare la qualità della vita". (segue) (Com)