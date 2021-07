Auto: M5s, volano vendite elettriche e ibride, Italia pronta a bando inquinanti da 2035 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi dati - riprendono i M5s - ci confortano nell'affermare che l'Italia è pronta a gettare le basi per immatricolare soltanto auto 'full electric' a partire dal primo gennaio 2035, come proposto da noi e ribadito ieri dalla Commissione europea nel pacchetto di proposte 'Fit for 55' volte a raggiungere l'obiettivo di neutralità climatica al 2050. Ora dobbiamo concentrare energie e risorse per continuare a incentivare l'acquisto di auto elettriche, spingere verso una celere e capillare diffusione di colonnine di ricarica in tutto il Paese, sostenere le famiglie con reddito più basso nell'acquisto di veicoli elettrici e, infine, supportare la riconversione delle aziende automobilistiche verso la produzione esclusiva di auto a zero emissioni" concludono le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle. (Com)