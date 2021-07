© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Boris Johnson ha manifestato via Twitter vicinanza alle famiglie delle vittime del maltempo e delle inondazioni in Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Belgio. Il primo ministro ha inoltre annunciato che il Regno Unito è pronto a fornire tutto il sostegno necessario nel salvataggio delle popolazioni colpite, e nello sforzo per la ripresa delle aree flagellate dal maltempo. (Rel)