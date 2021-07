Libia: ministro Esteri francese Le Drian, popolo libico aspira a vivere in un Paese sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un decennio di instabilità, il popolo libico aspira a vivere in un Paese sicuro, unito e sovrano. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, intervenendo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il capo della diplomazia francese ha lanciato un appello affinché venga deciso un "calendario" per il ritiro delle truppe straniere attualmente presenti sul territorio. Secondo Le Drian, i primi a lasciare il Paese potrebbero essere i combattenti siriani. "Il ritorno della pace in Libia è possibile se ognuno si assume le sue responsabilità", ha detto Le Drian. (Frp)