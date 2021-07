Roma 2021: Michetti al Municipio XIII con Fd'I "riconosceremo lavoro in territori"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il giro del candidato a sindaco di Roma per il centrodestra nei Municipi. Oggi Enrico Michetti ha fatto visita a piazza Irnerio nel Municipio XIII nell'ambito di una iniziativa organizzata da Fratelli d'Italia. È questa la settima visita, su 15 Municipi, da quando Michetti ha avviato la corsa elettorale. "Sono uno di voi, una persona semplice - ha detto Michetti -. Qui c'è una squadra presente, 365 giorni l'anno". Tra gli intervenuti di Fratelli d'Italia: il deputato Fabio Rampelli, i consiglieri regionali del Lazio Chiara Colosimo e Fabrizio Ghera, il capogruppo municipale Marco Giovagnorio con tutti i consiglieri del parlamentino di via Aurelia. "Noi non faremo polemiche e diremo solo ciò che si può realizzare - ha aggiunto Michetti -. Riconosco la storia e il lavoro di chi ha lavorato sul territorio. Roma ha un problema, non è amministrata male, non è affatto amministrata, è una barca senza timone che va avanti per inerzia. Lo stato di degrado è evidente".(Rer)