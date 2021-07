Germania: ministro Finanze Scholz, fare di tutto per fermare cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario “fare di tutto per fermare il cambiamento climatico”. È quanto affermato dal ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, che in questo modo ha commentato l'ondata di maltempo abbattutasi su diversi Laender della Germania, in particolare Nordreno-Vestfalia e Renania-Palatinato. Finora, temporali e allagamenti hanno causato almeno 43 morti e numerosi dispersi, nonché sfollati e ingenti danni. In visita a Bad Neuenhar-Ahrweiler, area disastrata nel nord della Renania-Palatinato, Scholz ha chiesto un maggiore impegno per la protezione del clima. Candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) alle elezioni del Bundestag del 26 settembre, Scholz si è detto colpito dalla “tremenda distruzione che la natura ha causato”. Il disastro, ha aggiunto il ministro delle Finanze tedesco, “ha sicuramente qualcosa a che fare” con la rapida avanzata del cambiamento climatico. Secondo Scholz, per tale motivot e “anche come obbligo” per tutte le vittime del maltempo in Germania, è necessario “fare di tutto per fermare il cambiamento climatico causato dall'uomo”. (Geb)