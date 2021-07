San Siro: Sala, decisione prima di elezioni? Difficile immaginarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difficilmente la decisione del Comune di Milano sul nuovo stadio arriverà prima delle elezioni comunali. Lo ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, a margine della presentazione della lista Europa Verde-Verdi. "Mi pare che stiamo andando veramente un po' sotto. Vedremo settimana prossima la data delle elezioni e già quella sarà un elemento importante", ha risposto Sala ai giornalisti che gli chiedevano se la decisione arriverà prima o dopo il voto. "Noi dobbiamo portare ancora l'assestamento di bilancio e una serie di altre cose. Stiamo vedendo con Filippo Barberis, con Bertolè e con altri responsabili del Consiglio comunale come calendarizzare il tutto. Non è semplice immaginare che il Consiglio comunale in questa ultima fase possa affrontare un tema grande come quello dello stadio", ha concluso il sindaco. (Rem)