Sanità: Sportiello (M5s), drammatica carenza medici di famiglia, intervenire subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno portato avanti dal governo Draghi e prima dai governi Conte I e II per incrementare le borse di studio per la Medicina generale e gli organici dei professionisti della Sanità di base, essenziali per la vita delle comunità, "è molto positivo e colma la mancata programmazione degli anni precedenti. Con gli interventi e con i fondi stanziati dal decreto Rilancio e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza stiamo invertendo la rotta, investendo nei camici bianchi del futuro. Tuttavia la carenza di medici di famiglia è ormai un problema del presente e sta già facendo sentire i suoi effetti in molte regioni. Per questo bisogna pensare a misure straordinarie in deroga alle normative vigenti che abbiamo un impatto nell'immediato perché l'emergenza è qui e ora". Lo afferma in una nota la capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali, Gilda Sportiello, prima firmataria di un'interrogazione sul tema al sottosegretario alla Salute Andrea Costa. (segue) (Com)