Sanità: Sportiello (M5s), drammatica carenza medici di famiglia, intervenire subito (2)

- "Purtroppo - continua Sportiello - sono sempre di più le regioni dove i cittadini faticano a trovare i medici di medicina generale, presidio fondamentale dell'assistenza territoriale. A Carrara, ad esempio, a causa del pensionamento di undici medici di famiglia, rimarrebbero senza assistenza primaria 9.500 cittadini mentre in Lombardia nei prossimi 5 anni andranno in pensione 4 mila medici di base. Si tratta di una carenza drammatica che rischia di privare migliaia di italiani del loro riferimento per la salute: bisogna agire subito dato che, come ha ricordato lo stesso sottosegretario Costa, oltre 20mila medici di Medicina generale hanno un'età uguale o superiore ai 65 anni e, pertanto, a breve raggiungeranno i requisiti per il pensionamento" conclude. (Com)