Libia: Quartapelle, grande successo Pd, ora iniziativa umanitaria Ue e Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvento di un nuovo governo in Libia, guidato da Abdul Ahmed Dbaiba, e la presenza di attori ostili (Turchia e Russia) nel Paese, "cambiano lo scenario in cui si svolge l'impegno militare dell'Italia. Con un nuovo governo libico e con nuove sfide, prime fra tutte l'organizzazione di nuove elezioni entro dicembre 2021, non basta più vantare di essere stati il primo Paese ad aver aperto (e tenuto aperta) una ambasciata a Tripoli, o di essere il Paese occidentale che ha più conoscenza e attenzione nei confronti della Libia. Per tutelare i nostri interessi nazionali, e quindi per favorire la soluzione di una Libia unita, stabile, pacificata, serve una strategia nuova, rafforzata, continuativa di rapporti e presenza in Libia". Lo dichiara in una nota Lia Quartapelle, responsabile Pd Europa, Affari internazionali e Cooperazione allo sviluppo. Il sì al sostegno italiano alle missioni in Libia "va letto in questo senso: una presenza militare, coordinata con l'Europa, volta a rafforzare la capacità delle istituzioni libiche. Basta con le milizie, con le interferenze straniere, con la legittimazione dei capi della milizia come pezzi di Stato. Affianchiamo la Libia nel costruire istituzioni nazionali, da legittimare nel voto di dicembre". (segue) (Com)