Libia: Quartapelle, grande successo Pd, ora iniziativa umanitaria Ue e Onu (2)

- "L'impegno preciso chiesto e ottenuto dal Pd- continua Quartapelle - nella discussione parlamentare sulla missione della scheda 48 permette di fare un fondamentale passo avanti. Da questo momento il governo italiano avvierà le verifiche volte a superare entro l'anno la missione della Guardia costiera e lavorerà contestualmente per rafforzare la missione europea Irini. Spiace che chi ancora una volta ha espresso un voto contrario non abbia voluto cogliere l'evoluzione positiva portata dal Pd e l'importanza di questo risultato. Segnalo che il voto contrario non avrebbe modificato di una virgola la missione italiana, che sarebbe stata approvata con i voti degli altri gruppi. Così invece siamo riusciti a mutare il segno dell'intervento italiano, dando il tempo per una transizione ordinata. L'impegno italiano e europeo nei confronti della Libia non può certo fermarsi solo allo strumento militare. Come Pd - conclude -, saremo da oggi ancora più impegnati in una grande iniziativa umanitaria europea e dell'Onu per chiudere i campi in cui sono trattenute migliaia di persone in condizioni disumane". (Com)