Russia: ministero Giustizia inserisce Istituto di diritto e politiche pubbliche nell'elenco degli "agenti stranieri"

- Il ministero della Giustizia russo ha incluso l'Istituto di diritto e politiche pubbliche nell'elenco delle organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono funzioni di "agente straniero". È quanto riferito sul sito della Procura russa. Le motivazioni della decisione non sono specificate. Il consiglio dell'organizzazione comprende, in particolare, gli avvocati Henry Reznik (presidente) e Konstantin Dobrynin, nonché il giudice in pensione della Corte costituzionale Tatyana Morshchakova e il giudice in pensione della Cedu Anatolij Kovler. L'Istituto è stato fondato nel 1993, in occasione della nuova Costituzione della Russia, con il nome di Centro per gli studi costituzionali dell'Europa orientale e centrale sotto la Fondazione scientifica pubblica di Mosca. Nel 2000 è stato trasformato nell'Istituto per il diritto e le politiche pubbliche.(Rum)