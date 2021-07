Milano 2021: Sala, rispetto opinione dottor Bernardo ma m'interessa quella del Cts

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine della presentazione della lista Europa Verde-Verdi, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha replicato all'avversario di centrodestra Luca Bernardo sull'anticipo a settembre delle elezioni amministrative. "È la sua opinione. A me quello che interessa è quello che decide il governo e quello che dice il Cts. Non è un problema essere medico, il Covid fa ancora paura", ha detto Sala, che rispetto alla contrarietà di Bernardo ad anticipare le elezioni a causa della pandemia ha aggiunto: "Io non l'affronterei con questa leggerezza. Per cui penso che sia giusto essere rigorosi. Dopodiché è un'opinione del dottor Bernardo e non posso che rispettarla. Sarà una decisione che sarà presa sulla base delle opinioni dei partiti politici, di quello che dirà il Cts e di come deciderà il Presidente della Repubblica". "Però lasciatemi dire: se l'idea che non si può anticipare perché bisogna consegnare le liste in agosto ed è difficile, sono altre le cose difficili nella vita", ha concluso Sala. (Rem)