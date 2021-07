Rai: Cirielli (Fd'I), intervenga Fico, a rischio pluralismo informazione e democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia "non è a caccia di poltrone, ma intende tutelare fino in fondo il pluralismo dell'informazione e la democrazia. Quanto accaduto per le nomine nel Cda della Rai lascia attoniti e preoccupati". Lo dichiara, in una nota, il questore della Camera e coordinatore della direzione nazionale di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli. "Sarebbe opportuno, a questo punto, l'intervento del presidente della Camera, Roberto Fico che, anche da ex presidente della commissione di Vigilanza Rai, ha sempre gridato contro l'occupazione della Rai da parte dei partiti. Ad inizio legislatura ha finanche dichiarato che 'il modo in cui la politica si comporterà sulla Rai sarà il primo vero banco di prova della legislatura'. E ancora, 'la politica ne resti fuori, dia finalmente un segnale forte di cambiamento. In caso contrario saremmo davanti a un vero e proprio fallimento'. Ebbene, se queste dichiarazioni sono ancora valide e non ha cambiato idea, Fico, nella sua funzione di presidente della Camera, condanni quanto accaduto nelle ultime ore e tuteli l'agibilità democratica dell'opposizione per ristabilire una forma di equilibrio nel pieno rispetto della nostra Costituzione. Come Fd'I, comunque - conclude Cirielli - andremo avanti e ci faremo sentire anche in Parlamento".(Com)