Slovenia: presidente Pahor organizza incontro con omologhi di Austria e Croazia

- Il presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, ha organizzato oggi un incontro con gli omologhi d'Austria, Alexander van der Bellen, e di Croazia, Zoran Milanovic. L'incontro di quest'anno dei presidenti è l'ottavo consecutivo in questo formato e il terzo ospitato dalla Slovenia. Secondo una nota della presidenza slovena della Repubblica, il tema principale di questo incontro trilaterale è stato il futuro dell'Unione europea e le sfide che deve affrontare dopo la pandemia di Covid-19. I presidenti si sono concentrati sulla ripresa dalla pandemia, che dovrebbe essere utilizzata il più possibile per muoversi verso uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale. I presidenti hanno anche discusso delle aspettative riguardo alla Conferenza sul futuro dell'Europa, e hanno prestato particolare attenzione al rafforzamento delle relazioni tra i Paesi vicini. In questo contesto, i tre capi di Stato hanno discusso la prospettiva europea dei Paesi dei Balcani occidentali e le sfide alla sicurezza nel vicinato europeo. In Slovenia, le riunioni trilaterali dei presidenti di Slovenia, Austria e Croazia si sono svolte nel 2015 a Logarska dolina e nel 2018 a Goriska Brda. Questa volta l'incontro si è svolto a Kostanjevica na Krki, nella regione della Dolenjska. (Seb)