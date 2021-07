Libia: la prossima settimana in Italia la riunione decisiva per le elezioni di dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex ministro degli Esteri slovacco ha detto che “interessi istituzionali, politici e individuali ostacolano la strada verso un accordo sul necessario quadro legale per tenere le elezioni il 24 dicembre”, una data che peraltro è stata inserita nero su bianco nella risoluzione del Consiglio di sicurezza 2570, le conclusioni della Conferenza di Berlino 2 e la road map dell’Lpdf. “Tutte le nuove forze dello status quo stanno usando diverse tattiche e argomenti spesso legittimi con un solo risultato: ostruire le elezioni. Il mio predecessore, che ha avuto esperienze simili in passato, li chiamava spoilers (guastatori, ndr): una descrizione accurata dato il loro approccio e il loro modo di manovrare”. La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) “continua a facilitare gli sforzi per trovare un terreno comune, anche attraverso il comitato per il consenso dell’Lpdf stabilito a Ginevra”. I membri di questo comitato, ha aggiunto Kubis, “si riuniranno la prossima settimana in Italia”. (Res)