Covid: Fontana, fuori luogo la discussione su green pass

- La discussione sul green pass è “un po’ fuori luogo”, secondo il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che ne ha parlato a margine della presentazione del masterplan del villaggio olimpico 2026, che si è tenuta alla Triennale di Milano. “Oggi come oggi - ha sottolineato Fontana - non vedo perché parlare di green pass, visto che abbiamo numeri che non sono assolutamente tali da giustificare alcuna iniziativa in questo senso. Poi consideriamo che in settimana si dovrebbe invece riunire la conferenza delle regioni con il governo per valutare l'opportunità di cambiare parametri - ha aggiunto -, perché la situazione è in evoluzione, quindi anche i parametri che rappresentano eventuali situazioni di allerta devono essere cambiati”. Infine, il presidente di Regione Lombardia ha chiarito che “in questo caso, io credo che il punto di riferimento più importante sia l'occupazione degli ospedali, sia nelle rianimazioni sia fuori dalle rianimazioni, questo parametro ci lascia tranquilli. Quindi credo che prima di eventuali valutazioni sul green pass sia importante parlare di questa nuova valutazione” ha concluso.(Rem)