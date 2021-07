Covid: Zingaretti, con chi non vuole vaccinarsi usare strumento incentivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per scalzare lo zoccolo duro di chi non vuole vaccinarsi, serve usare lo strumento degli incentivi. Lo dichiara il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, a Timeline su Sky Tg24. "Dobbiamo cominciare a denunciare che chi non si vaccina in questo momento mette al rischio la vita di tutti, perché abbiamo ripreso una vita sociale, che è una conquista, ma è messa in discussione anche dal fatto che tanti non si vaccinino - afferma il governatore -. Per aggredire lo zoccolo duro di persone che dicono di non vaccinarsi in nome della loro libertà, noi dovremo dire che, nel nome della nostra libertà di vivere sicuri, loro alcune cose non le potranno fare. Non ci trovo nulla di vergognoso - sottolinea -. Se non dobbiamo avere la cultura punitiva, dobbiamo avere la cultura dell’incentivo, anche nella frequentazione dei luoghi. Che ci sia un incentivo penso sia una cosa giusta. Prima di arrivare all’obbligo, di cui pure non mi stupirei, ci sono gli strumenti degli incentivi che possono dare straordinari risultati. All’obbligo ci arriverei solo dopo aver sperimentato tutte le forme possibili di incentivo. Rispetto la volontà del singolo, ma c’è anche la volontà di una comunità di voler andare avanti che va tutelata", conclude Zingaretti. (Rer)