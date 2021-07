Campania: Pierro (Lega), chiusure guardie mediche a Sapri a rischio turisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale campano della Lega Attilio Pierro ha presentato interrogazione a risposta scritta avente ad oggetto chiarimenti urgenti circa la sospensione dei presidi di guardia medica di Torre Orsaia, Morigerati e Celle di Bulgheria e la mancata riapertura del Poliambulatorio di Torre Orsaia in Provincia di Salerno. L'annuncio in una nota. Pierro ha spiegato: "L'ospedale dell'Immacolata di Sapri è afflitto da tempo da carenza di personale e quando l'incremento del flusso di turisti nelle località del Golfo di Policastro diventa importante determina una grave sofferenza, tanto per l'utenza quanto per il personale medico-sanitario. Oltre a essere sede di pronto soccorso, è Dea di primo livello nella rete delle emergenze tempo-dipendenti, in particolare nella rete dell'infarto acuto del miocardio. Con una precedente interrogazione del 29 giugno scorso ad oggi rimasta inevasa, non solo ho segnalato la carenza di medici in servizio nel reparto di cardiologia ma ho anche chiesto conferme circa la paventata chiusura del reparto medesimo, che comprometterebbe gravemente il livello di assistenza di una popolazione che arriva a triplicarsi durante l'estate". (segue) (Ren)