Serbia: Vucic, negli ultimi 20 anni Ue è stata principale contributore del Paese

- L'Unione europea negli ultimi vent'anni è stata il più grande donatore della Serbia. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic, secondo cui in questo periodo da Bruxelles sono arrivati 3 miliardi di euro. Per Vucic, Belgrado "apprezza ogni dinaro ed euro" che ha ricevuto dai contribuenti dei Paesi membri dell’Ue. "Penso che ci siamo comportati in modo efficiente e responsabile con questa importante componente degli aiuti allo sviluppo a nostra disposizione come Paese che partecipa al processo di adesione", ha detto Vucic alla conferenza "Serbia e Ue: sostegno allo sviluppo e negoziati di adesione e risultati dei fondi Ipa in Serbia”. Il capo dello Stato, come riferisce il portale "N1", ha sottolineato l'importanza dei fondi Ipa per accelerare le riforme in Serbia e raggiungere l'obiettivo della piena adesione all'Ue, "raggiungendo così gli stessi standard delle nazioni dell'Ue anche per i nostri cittadini". Vucic ha detto che la Serbia sta cercando di realizzare delle riforme nello stato di diritto, energia, ambiente, agricoltura e infrastrutture. "Sono orgoglioso di dire che la Serbia oggi non sarebbe il paese più povero dell'Ue a causa di riforme responsabili, a volte impopolari", ha aggiunto il capo dello Stato. (Seb)