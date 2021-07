Ue: Intesa Sanpaolo, riunione Bce 22 luglio primo test per nuova impostazione della politica monetaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione di politica monetaria della Banca centrale europea, in programma il 22 luglio, sarà la prima a recepire l’impostazione derivante dalla revisione della strategia recentemente conclusa: ci saranno necessariamente modifiche alla formulazione della forward guidance e una ristrutturazione delle "considerazioni sulla politica monetaria". E' quanto si legge in uno studio diffuso oggi da Intesa Sanpaolo. La riunione del 22 luglio sarebbe interlocutoria, non fosse che si tratta della prima dopo la revisione della strategia di politica monetaria. In primo luogo, l’obiettivo di inflazione è cambiato: ora è del 2 per cento simmetrico, con possibile moderato overshooting. La revisione dell’obiettivo implicherà modifiche al comunicato stampa e, in particolare all’indirizzo di politica monetaria (forward guidance) in esso contenuto. La nuova strategia richiede che, con l’economia vicina al limite inferiore per i tassi di interesse, la Banca centrale ricorra con determinazione ad altri strumenti (tassi negativi, App, Tltro, forward guidance), oltre a sfruttare le sinergie con la politica fiscale. Tale condizione è già rispettata. Attualmente, la condizione per avviare il rialzo dei tassi ufficiali è che l’inflazione prevista converga con decisione verso l’obiettivo, mentre gli acquisti netti App si interromperebbero poco prima del rialzo dei tassi. Tale impostazione non sembra incoerente con la nuova impostazione strategica. La modifica minima da attendersi è che la condizione sia trasformata in modo da prevedere il ritorno dell’inflazione al 2 per cento. Tuttavia, qui potrebbe annidarsi qualche sorpresa, se la Bce decidesse di manipolare le aspettative aggressivamente. In secondo luogo, la Bce ha cambiato nome alla dichiarazione introduttiva (introductory statement), ora denominata “dichiarazione di politica monetaria” (monetary policy statement), anticipando che conterrà una “narrazione per motivare le decisioni di politica monetaria”, imperniata sullo schema analitico più articolato che ha sostituito l’arcaica impostazione dei “due pilastri”. Questo cambiamento riflette anche le recenti incomprensioni con la Corte costituzionale tedesca, e la necessità di argomentare in modo convincente e comprensibile la “proporzionalità” delle misure adottate. La nuova struttura dell’analisi integra considerazioni sull’economia reale, il processo di formazione dei prezzi e i canali di trasmissione della politica monetaria. (segue) (Res)