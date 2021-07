Germania: Baerbock (Verdi) chiede rapidi aiuti per vittime maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata cancelliera dei Verdi Annalena Baerbock, copresidente del partito con Robert Habeck, ha chiesto aiuti rapidi per le vittime del maltempo che si è abbattuto su diversi Laender, in particolare Nordreno-Vestfalia e Renania-Palatinato. Finora, temporali e allagamenti hanno causato almeno 42 morti e numerosi dispersi, nonché sfollati e ingenti danni. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, Baerbock ha definito “scioccanti” le dimensioni delle inondazioni. La copresidente dei Verdi ha quindi elogiato i soccorritori che “stanno facendo tutto il possibile, nell'impegno della loro vita”. Per la candidata cancelliera degli ecologisti, “questo è un risultato incredibile” e “l'imperativo del momento” è lasciare che i soccorsi facciano il loro lavoro, sostenendoli “nel miglior modo possibile”. Baerbock ha poi evidenziato che quanti sono stati colpiti dal maltempo devono essere aiutati rapidamente e senza lungaggini burocratiche. (Geb)