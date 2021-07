I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudafrica: l'esercito richiama i riservisti per sedare le proteste - Le forze armate del Sudafrica hanno convocato tutti i membri della riserva dell'esercito e ha ordinato loro di fare rapporto alle proprie unità sui disordini in corso nel Paese. In un comunicato pubblicato oggi, la Forza di difesa nazionale del Sudafrica (Sandf) ha invitato i riservisti a "presentarsi in servizio alle prime luci dell'alba (di oggi) pronti con l'attrezzatura necessaria". La notizia giunge dopo che il ministro della Difesa, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, nel corso di un'audizione davanti a una commissione parlamentare, ha annunciato che il governo prevede di schierare fino a 25 mila militari nelle province di KwaZulu-Natal e Gauteng, dove da giorni dilagano le violenze e i saccheggi dopo l'arresto dell'ex presidente Jacob Zuma. "Abbiamo presentato una richiesta di dispiegamento di (circa) 25 mila uomini", afferma il ministro in un video pubblicato dal sito d'informazione locale "Enca". Ieri il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, ha annunciato l'invio di rinforzi dell'esercito per far fronte all'ondata di violenze e saccheggi che sta dilagando nelle province di di KwaZulu-Natal e Gauteng dopo l'arresto dell'ex presidente Jacob Zuma. Secondo quanto si legge in un comunicato della presidenza, il capo dello Stato ha avuto un incontro con i leader di tutti i partiti politici rappresentati in parlamento ai quali ha annunciato l'intenzione di accogliere la loro richiesta di ampliare il dispiegamento della Forza di difesa nazionale sudafricana. (segue) (Res)