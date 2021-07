I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: governo accusa operatori umanitari di sostenere le milizie tigrine - Il governo dell'Etiopia ha accusato le Forze di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) di reclutare bambini soldato per combattere nel conflitto del Tigrè, in aperta violazione del diritto umanitario internazionale, e ha puntato il dito contro "alcuni operatori umanitari" sostenendo che stiano lavorando armando le milizie tigrine con il pretesto di condurre attività di assistenza. È quanto dichiarato oggi dal ministro di Stato del degli Affari esteri, Redwan Hussein, in una dichiarazione trasmessa in diretta televisiva dall'emittente "Fbc". Hussein ha ribadito che il cessate il fuoco unilaterale proclamato dal governo lo scorso 28 giugno aveva lo scopo di creare un clima pacifico per gli agricoltori del Tigrè e le attività umanitarie in corso nella regione, cosa effettivamente avvenuta nelle ultime settimane, tuttavia il Tplf "non lo ha rispettato e ha sfruttato la situazione per istigare una nuova guerra contro i civili e le forze di sicurezza nazionali". Inoltre, ha proseguito il ministro di Stato, alcuni operatori umanitari "stanno lavorando duramente per armare il gruppo terroristico (come il governo di Addis Abeba appella il Tplf) con il pretesto di operazioni umanitarie. Ma il governo non tollererà una simile ingerenza sotto forma di umanitarismo”, ha aggiunto Hussein, annunciando quindi che il governo "sarà costretto a rivedere la decisione del cessate il fuoco unilaterale" e a "riavviare le operazioni di polizia a meno che il gruppo terroristico non si astenga dalla sua belligeranza". (segue) (Res)