I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Nigeria: avvocato del leader separatista Kanu, è stato detenuto e torturato in Kenya - L'avvocato di Nnamdi Kanu, leader del gruppo secessionista noto come Popolo indigeno del Biafra (Ipob) arrestato a fine giugno in un luogo sconosciuto grazie alla collaborazione dell'Interpol, ha accusato le autorità del Kenya di averlo detenuto illegalmente e torturato. In un'intervista rilasciata all'emittente "Bbc", Alloy Ejimako ha riferito di aver visitato il suo cliente per la prima volta dal suo arresto più di due settimane fa e di averlo trovato malato e con dei lividi sulle mani e sulla nuca. Secondo quanto denunciato dal legale, Kanu - che attualmente è detenuto in una struttura gestita dalla polizia segreta nigeriana - gli ha riferito di essere stato detenuto e incatenato nudo in una struttura privata in Kenya per diversi giorni prima della sua estradizione, avvenuta alla fine di giugno. Kanu ha inoltre affermato di essere stato picchiato, torturato e tenuto in isolamento prima di essere consegnato alle autorità nigeriane. Né il governo nigeriano né le autorità keniote hanno finora reagito a queste accuse. (segue) (Res)