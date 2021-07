I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Africa: Oms, morti da Covid-19 in aumento del 43 per cento nell'ultima settimana - L'Africa ha registrato un aumento del 43 per cento dei decessi per Covid-19 su base settimanale, mentre i ricoveri ospedalieri aumentano rapidamente e i Paesi affrontano carenze di ossigeno e di letti di terapia intensiva. È l'allarme lanciato oggi dalla direttrice regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Africa, Matshidiso Moeti, in un briefing con la stampa. "Le vittime sono aumentate a 6.273 nella settimana terminata l'11 luglio da 4.384 morti della settimana precedente. Namibia, Sudafrica, Tunisia, Uganda e Zambia hanno rappresentato l'83 per cento dei nuovi decessi registrati nell'ultima settimana. Il tasso di letalità nel continente, che è la proporzione di decessi tra i casi confermati, è attualmente del 2,6 per cento contro la media globale del 2,2 per cento", ha osservato Moeti, sottolineando che i casi di Covid-19 sono in aumento da otto settimane consecutive e hanno superato i 6 milioni il 13 luglio. "Nell'ultimo mese l'Africa ha registrato un ulteriore milione di casi. Si tratta del tempo più breve impiegato finora per aggiungere un milione di casi. In confronto, ci sono voluti circa tre mesi per passare da 4 milioni a 5 milioni di casi. Questa ondata di Covid-19 è la più veloce che il continente abbia mai conosciuto", ha proseguito la rappresentante Oms. (Res)