- Polonia: procedura di infrazione Ue è solo ultima conseguenza delle "zone libere da Lgbt" - La procedura d'infrazione che la Commissione europea sta avviando contro la Polonia in relazione ai diritti delle comunità Lgbti è soltanto l’ultimo inconveniente causato al Paese dalle cosiddette “zone libere da Lgbt” ma di certo non è l’unico. Le amministrazioni locali e regionali polacche che dal 2019 hanno adottato risoluzioni contro “l’ideologia Lgbt” coprono una superficie pari a circa un terzo del Paese. Queste aree si concentrano soprattutto nella parte sudorientale della Polonia e non includono solamente amministrazioni comunali e provinciali ma anche cinque voivodati, l'equivalente polacco di una regione. Le risoluzioni hanno reso famigerata la sigla “zona libera da Lgbt”, che con buona pace del governo è ormai divenuta internazionalmente nota, soprattutto dopo la sua apparizione in un articolo del "New York Times". (segue) (Res)