- Germania: presidente Steinmeier, sgomento per conseguenze maltempo - Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, si è detto “sgomento” per le conseguenze dell'ondata di maltempo che ha colpito diversi Laender della Germania, in particolare Nordreno-Vestfalia e Renania-Palatinato. Finora, temporali, inondazioni e allagamenti hanno causato almeno 33 morti e 50-70 dispersi, nonché sfollati e ingenti danni. “La mia più profonda solidarietà va ai defunti e ai loro parenti”, ha dichiarato Steinmeier. Il presidente tedesco ha aggiunto: “Il mio pensiero è rivolto ai tanti concittadini in stato di bisogno, che hanno perso i loro averi e alcuni anche il tetto sopra la testa”. Steinmeier ha quindi ringraziato “tutti i servizi di emergenza e i soccorritori che lavorano instancabilmente, alcuni rischiando la vita per stare al fianco delle persone in questa situazione pericolosa”. (segue) (Res)