- Paesi Bassi: morto in ospedale il giornalista olandese Peter de Vries - Il giornalista olandese Peter de Vries è morto oggi in ospedale per le ferite riportate durante l’aggressione subita lo scorso 6 luglio. Il giornalista di cronaca nera è stato colpito da dei colpi di arma da fuoco in Lange Leidsedwarsstraat ad Amsterdam. "Peter ha combattuto fino alla fine, ma non è stato in grado di vincere la battaglia. È morto circondato dalle persone che lo amano", ha riferito la sua famiglia in un comunicato diffuso da “Rtl Nieuws”. "Peter ha vissuto con una convinzione: 'In ginocchio non c'è modo di essere liberi'. Siamo immensamente orgogliosi di lui e allo stesso tempo inconsolabili", si legge ancora nella nota. Il suo funerale e altre cerimonie di commemorazione sono ancora in fase di organizzazione. "Questa è una perdita indescrivibilmente grande", hanno riferito le società televisive “Rtl Nederland” e il produttore televisivo “Fremantle Nederland” in una dichiarazione congiunta. "I nostri pensieri vanno prima di tutto alla famiglia di Peter, alla sua compagna e a tutti i suoi cari. E a tutti coloro che sono stati toccati dal suo coraggio, dalla sua umanità e dalla sua decisa lotta per la giustizia. L'influenza di Peter rimane più forte di qualsiasi atto di odio". (segue) (Res)