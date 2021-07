© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bulgaria: elezioni, partito di Trifonov ottiene 65 seggi, a coalizione guidata da Gerb 63 - La Commissione elettorale centrale (Cec) della Bulgaria ha reso nota oggi la distribuzione dei seggi parlamentari alla luce delle elezioni anticipate che si sono svolte domenica scorse. Il partito C'è un popolo come questo (Itn) del conduttore televisione Slavi Trifonov ottiene 65 seggi in Parlamento, 14 in più rispetto alla scorsa legislatura, grazie al 21,1 per cento dei voti. La coalizione composta da Cittadini europei per lo sviluppo della Bulgaria (Gerb) e dall'Unione delle forze democratiche sarà rappresentata da 63 eletti, 12 in meno di quanti ne aveva Gerb nella scorsa legislatura. La coalizione ha avuto il 23,5 per cento delle preferenze. Terzo il Partito socialista bulgaro (Bsp) con il 13,4 per cento e 36 seggi, 7 in meno rispetto a quanto raggiunto alle elezioni di aprile. Bulgaria democratica guadagna il 12,6 per cento e guadagna 34 seggi rispetto ai 27 dell'ultima tornata elettorale. Il Movimento per i diritti e le libertà (Mrf), rappresentativo della componente turca, ottiene il 10,7 per cento e 29 seggi. Il partito Alzati! Fuori i criminali! che ha raggiunto appena la soglia di sbarramento del 5 per cento sarà rappresentato da 13 parlamentari. (segue) (Res)