- Lituania: premier ellenico Mitsotakis, Grecia pronta ad aiuto contro rapido aumento migranti - La Grecia offre la sua esperienza sulle questioni migratorie alla Lituania per gestire il rapido aumento del numero di persone che entra nei suoi confini. Lo ha dichiarato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, dopo aver ricevuto ad Atene l'omologa lituana Ingrida Simonyte. "Quello che sta facendo la Bielorussia è semplicemente inaccettabile", ha dichiarato Mitsotakis definendo le azioni di Minsk come "uno sforzo orchestrato" per fare pressioni nei confronti di Vilnius e di Bruxelles. Nell'ambito delle tensioni tra Ue e Bielorussia, oltre 1.700 migranti hanno attraversato quest'anno i confini tra Bielorussia e Lituania, di cui 1.100 solamente a giugno. "Il numero totale potrebbe non sembrare molto spaventoso ma quello che è spaventosa è la tendenza", ha dichiarato la premier lituana osservando che si tratta di un numero 20 volte maggiore di quello riscontrato negli scorsi anni. Mitsotakis e Simonyte hanno quindi concordato di coordinare gli sforzi per arrivare ad un nuovo patto europeo sull'immigrazione e l'asilo. (Res)