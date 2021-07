I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavoro: Zingaretti, nel Lazio legge su parità salariale contro disuguaglianze - La Regione Lazio ha fatto una legge sulla parità salariale: "per portare giustizia in una situazione di disuguaglianza". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione del "Rome summit del woman20", al Tempio di Adriano a Roma. "Non è giusto che a parità di lavoro, una donna guadagna meno di un uomo. Oppure non è giusto che ci siano uomini che che spesso fanno un lavoro non pagato. E' un altro esempio di disuguaglianza - ha aggiunto Zingaretti -. Dobbiamo intervenire su cose molto concrete. Altrimenti non saremo mai liberi". (segue) (Rer)