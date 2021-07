I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Donne: Raggi, lavorare su diversi livelli contro violenza e discriminazioni - La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è intervenuta al "Rome summit del woman 20", al Tempio di Adriano. "Le donne sono sempre più consapevoli del loro potenziale e del fatto che c'è ancora tantissima strada da fare, cionondimeno si deve lavorare su diversi livelli - ha detto Raggi -. Noi stiamo lavorando nelle scuole con dei progetti per insegnare la parità di genere a partire dai primi anni di vita per prevenire comportamenti deviati quando si cresce. Lavoriamo anche sulla patologia del rapporto, sull'apertura di un centro antiviolenza per ogni Municipio, di strutture in cohousing per le donne vittime di violenza, di centri rifugio. Questo ci consente - ha spiegato la sindaca - non solo di lavorare sulla parte emotiva ma anche su progetti di empowerment per far sì che queste donne possano via via ricominciare a camminare sulle loro gambe e ritrovare un'autonomia molto spesso perduta". La sindaca Raggi poi ha parlato del "tema della disparità sul lavoro, che non è banale e che deve essere attentamente affrontato anche con grande coraggio: a mio avviso - ha sottolineato Raggi - una delle misure fondamentali dovrebbe passare dalla obbligatorietà del congedo parentale per i padri per lo stesso periodo previsto per le madri, in modo tale che nel primo anno di vita il bambino possa passare lo stesso tempo con il padre e con la madre e che i datori di lavoro sappiano bene che non ci sono differenze nelle assunzioni o nelle progressioni di carriera tra uomini e donne. Oggi sono questi i principali ostacoli della maternità, un fatto assolutamente naturale nella vita di una donna e di una famiglia che però viene utilizzato come discriminazione. Noi dobbiamo rimuovere questa discriminazione", ha concluso Raggi. (segue) (Rer)