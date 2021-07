I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: assessore Lazio, casi destinati ad aumentare, green pass per non chiudere - "I casi positivi sono destinati ad aumentare e, grazie alle vaccinazioni, al momento senza particolari aggravi sulla rete ospedaliera". Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria, Alessio D'Amato. "Nel Lazio - aggiunge - si sequenziano tutti i tamponi positivi e il 90,4 per cento dei casi con variante Delta nella nostra Regione non aveva effettuato alcuna dose di vaccino o aveva il ciclo vaccinale non completo. Nel Lazio la variante Delta è già prevalente in tutte le Asl e in particolare, i due terzi dei casi è concentrata nell'area metropolitana di Roma. Il 66 per cento dei casi con variante Delta, ha un'età inferiore ai 30 anni e l'età mediana dei casi è di 29 anni. Il 76,5 per cento dei casi con variante Delta risulta non vaccinato e se consideriamo anche i vaccinati con una sola dose, la percentuale supera il 90 per cento. Risulta evidente come questa pandemia, nelle prossime settimane, porterà a colpire soprattutto coloro che non si saranno vaccinati. Ecco perché, in previsione di ciò, lo strumento del green pass serve per far mantenere aperte le attività, anziché andare verso interventi di chiusure generalizzate, che rischiano di penalizzare coloro che, invece, con grande senso civico, hanno effettuato il percorso vaccinale. Sia il governo a disciplinare le migliori modalità possibili, che possono anche essere graduali in relazione all'andamento epidemiologico". (segue) (Rer)