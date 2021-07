I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporto aereo: AdR, pre Covid 3 milioni passeggeri da Usa, nel 2020 zero, ora cresciamo - "Dagli Stati Uniti abbiamo segnali molto positivi, noi avevamo quasi tre milioni di passeggeri dagli Stati Uniti, quasi 19 frequenze al giorno. Siamo andati a zero nel 2020, abbiamo riattivato il canale con i voli Covid tested a dicembre e solo allora sono iniziate ad arrivare solo determinate categorie autorizzate in Italia di passeggeri, qualche migliaio al mese. Ma adesso abbiamo i voli pieni di turisti americani vaccinati e testati”. Lo ha detto Ivan Bassato, chief Aviation officer di Aeroporti di Roma, a margine dell’inaugurazione del primo volo dall’Aeroporto Leonardo da Vinci verso gli Stati Uniti con Delta Air Lines. “Purtroppo non è ancora possibile per gli italiani andare negli Stati Uniti per turismo per decisione dell’amministrazione americana ma ci auguriamo che si cambi presto anche vedendo l’andamento della campagna vaccinale. Ormai però abbiamo un traffico passeggeri molto importante verso gli Stati Uniti che passo dopo passo si sta avvicinando ai numeri tradizionali". (segue) (Rer)