I fatti del giorno - Roma (5)

- Roma: prosegue riqualificazione largo Spadolini, controlli e arresti da forze dell’ordine - Proseguono le attività di riqualificazione nell'area di largo Spadolini nei pressi della stazione ferroviaria di Roma Tiburtina così come stabilito in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Gli agenti del commissariato Sant'Ippolito, di supporto, insieme ai militari della Guardia di finanza, e al personale di polizia locale Roma Capitale, all'attivitá di riqualificazione dell'area ad opera del Comune di Roma, con l'obiettivo di ripristinare la legalità e la sicurezza in quest'area hanno identificato 80 persone di nazionalità straniera, che avevano costruito dei giacigli di fortuna con coperte ed altri materiali donatigli da alcune persone e dall'associazione "Baobab". Nel corso delle verifiche, 7 cittadini sono risultati senza documenti e per questo accompagnati presso l'ufficio immigrazione della Questura: 2 di loro sono stati identificati mediante rilievi dattiloscopici. In particolare, un 21enne del Gambia, in Italia senza fissa dimora e un 29enne di origini nigeriane, hanno opposto resistenza agli agenti, procurandogli lesioni, motivo per il quale sono stati arrestati per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli altri 5 sono stati accompagnati presso il locale gabinetto di polizia scientifica per essere identificati. Uno di questi, cittadino del Mali di 38 anni, è risultato avere diversi precedenti di polizia e con un alias è risultato essere destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 22 febbraio scorso dal Tribunale di Roma: dovrà espiare una pena residua di 1 anno 3 mesi e 26 giorni di reclusione per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sono 2 le denunce in stato di libertà per violazione dell'ordine di espulsione dal territorio nazionale a carico di due cittadini, uno della Liberia e l'altro del Mali. Arrestato infine dagli agenti di polizia locale Roma Capitale, un malese di 31 anni che, nel tentativo di tornare nella zona da cui era stato allontanato, li ha aggrediti. Dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I servizi per il controllo della legalità e sicurezza della zona continueranno anche nei prossimi giorni. (Rer)