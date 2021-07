© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuba: Casa Bianca, stiamo ancora rivedendo nostre politiche sull'Isola - Gli Stati Uniti stanno ancora rivedendo le politiche su Cuba alla luce del loro impatto sul benessere politico ed economico dei cubani. Lo ha detto ieri la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, parlando alla stampa. “La natura delle modifiche apportate dalla scorsa amministrazione, come il reinserimento di Cuba nella lista degli Stati sponsor del terrorismo, comporta significative restrizioni legali. Abbiamo condotto un processo approfondito su queste e altre questioni con il sostegno alla democrazia e ai diritti umani sempre al centro del nostro lavoro”, ha detto la portavoce. Le proteste registrate nell’Isola, ha aggiunto, “avranno ovviamente un impatto sul modo in cui procediamo. Quindi, vedremo come si svilupperanno le cose nei prossimi giorni e svilupperemo di conseguenza le nostre risposte politiche”. Domenica 11 luglio migliaia di persone sono scese in strada in diverse città di Cuba per proteste antigovernative inedite per la portata della partecipazione. (segue) (Res)