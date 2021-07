I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuba: rientrano per il momento le proteste, governo annuncia pacchetto di riforme - Sono sostanzialmente rientrate le manifestazioni che a inizio settimana erano state registrate in alcune delle principali città di Cuba. Lo confermano ad "Agenzia Nova" almeno due fonti a conoscenza della situazione sul posto, segnalando che dopo due giorni di interruzione sono stati ripristinati quasi tutti i pur limitati servizi internet e la scena sulle strade è tornata nella "normalità" precedente le proteste. Le manifestazioni, convocate tramite social, avevano sorpreso per la velocità con cui si erano replicate e per l'inedita portata della partecipazione. Proteste nate soprattutto dall'emergenza della situazione pandemica, con l'aumento della pressione sull'accoglienza ospedaliera e la crescente carenza di cibo e medicinali. (segue) (Res)