I fatti del giorno - America latina (5)

- Brasile: Bolsonaro non sarà sottoposto a intervento chirurgico - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, non sarà sottoposto a intervento chirurgico per risolvere l'ostruzione intestinale da cui è affetto. E' quanto stabilito dai medici dell'ospedale privato Vila Nova Star di San Paolo al termine di una valutazione medica avvenuta nella tarda serata di ieri, 14 luglio. Secondo quanto riferito in un bollettino diramato ieri dall'equipe medica che assiste Bolsonaro, il capo dello stato presenta una "subocclusione intestinale" e sarà sottoposto a "trattamento clinico inizialmente conservativo" che renderà necessario il ricovero in ospedale per tre giorni. Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, era arrivato nella serata di ieri presso l'ospedale Vila Nova Star, dove è stato immediatamente sottoposto a una serie di esami per valutare la necessità di un intervento chirurgico d'urgenza per risolvere l'ostruzione intestinale diagnosticata fin dal mattino dal chirurgo Antonio Luiz Macedo, che monitora le condizioni di salute di Bolsonaro sin dai momenti successivi all'attentato di cui è stato vittima a settembre del 2018, nel corso della campagna elettorale. (Res)