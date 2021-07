Germania: Laschet (Cdu), accelerare su protezione clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario accelerare l'attuazione dei provvedimenti per la protezione del clima. È quanto dichiarato dal presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Armin Laschet, a fronte dell'ondata di maltempo che ha colpito diversi Laender causando almeno 33 vittime e 50-70 dispersi, nonché sfollati e danni ingentti. Tra le regioni più gravemente interessate, il Nordreno-Vestfalia, di cui Laschet è primo ministro, e la Renania-Palatinato. Durante la visita che ha effettuato ad Hagen, particolarmente colpita dalle inondazioni, il presidente della Cdu ha dichiarato che la serie di forti piogge e temperature elevate registrata in Germania è “collegata ai cambiamenti climatici”. Per il primo ministro del Nordreno-Vestfalia, “ciò significa che abbiamo bisogno di più velocità con le misure per la protezione del clima, a livello europeo, nazionale, mondiale”. Il presidente della Cdu è stato ripetutamente accusato di essere troppo riluttante ad adottare misure di protezione del clima.Ad esempio, Laschet si è mostrato scettico in merito alla decisione dell'Ue di vietare la produzione di veicoli con motori a combustione interna dal 2035. Al riguardo, il primo ministro del Nordreno-Vestfalia ha affermato di non voler capitalizzare il disastro dell'alluvione durante la campagna per le elezioni del Bundestag del 26 settembre, dove è candidato cancelliere della Cdu e dell'Unione cristiano-sociale (Csu). Per Laschet, non si tratta di una questione di immagine, perché la situazione è “troppo seria”. Ogni primo ministro che “prende sul serio il suo incarico”, ha evidenziato il presidente della Cdu, “è con la gente in un momento simile”. Laschet ha poi dichiarato che il suo governo “non lascerà soli i comuni e le persone colpite” dal maltempo, ma fornirà aiuti “in modo che il Nord Reno-Vestfalia sia solidale in questa situazione”. Il candidato cancelliere di Cdu e Csu ha, infine, affermato: “Affronteremo insieme le conseguenze di questo disastro in solidarietà”. (Geb)