Libano: leader maronita Geagea, sostegno alle famiglie delle vittime del porto di Beirut (2)

- Le dichiarazioni di Geagea arrivano dopo la decisione del ministro dell’Interno uscente, Mohammad Fahmi, di impedire la comparizione in tribunale del capo della Sicurezza generale, Abbas Ibrahim. La presa di posizione da parte del ministro ha provocato una serie di proteste e manifestazioni da parte delle famiglie delle vittime di fronte all’abitazione di Fahmi e al Palazzo di Giustizia. Oltre al generale Ibrahim, sono stati avviati procedimenti giudiziari contro i deputati Ghazi Zeaiter, Ali el-Khalil e Nouhad Machnouk, l'ex ministro Youssef Fenianos, l'ex comandante in capo dell'esercito Jean Kahwagi, un ex capo dell'intelligence militare, Camille Daher, diversi ufficiali e il capo della Sicurezza dello Stato Tony Saliba. (Lib)