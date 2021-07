Aerospazio: Saccoccia (Asi), dal settore contributo a crescita e sviluppo tecnologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore spaziale affonda le sue radici nella ricerca e nell'innovazione, da cui si può prendere spunto per lo accelerare la crescita e lo sviluppo tecnologico: di fatto, si tratta di un comparto che ha sempre giocato questo ruolo, visto che in momento di difficoltà è giusto investire nel futuro a lungo termine. Così Giorgio Saccoccia, presidente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi), intervenuto oggi al convegno "Space Economy" organizzato dal Sole 24 Ore. "Ci sono settori come l'esplorazione della Terra dove l'industria italiana gioca un ruolo di leadership, ed è su questi che dobbiamo investire per capitalizzare i risultati che abbiamo raggiunto finora", ha detto. (Rin)