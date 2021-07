Alitalia: brand sarà ceduto attraverso una gara pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il brand Alitalia sarà ceduto attraverso una gara pubblica, bandita e gestita da Alitalia in Amministrazione straordinaria. E' quanto si legge in una nota di Ita, diffusa dopo che il Cda oggi ha approvato le linee del Piano Industriale 2021-2025. "A seguito dell’interazione fra il governo italiano e la Commissione europea - si legge nella nota - il Piano industriale di Ita, sviluppato con il supporto di Rothschild, Bcg ed Ey, recepisce i seguenti elementi di discontinuità: Ita potrà acquisire tramite una negoziazione diretta con Alitalia in Amministrazione straordinaria gli asset necessari per gestire il settore volo ('Aviation');il brand Alitalia sarà ceduto attraverso una gara pubblica, bandita e gestita da Alitalia in Amministrazione straordinaria, alla quale Ita parteciperà in quanto ritiene il brand elemento imprescindibile nella realizzazione del suddetto Piano; le attività comprese nel settore 'Ground Handling' saranno cedute attraverso una gara pubblica, bandita e gestita da Alitalia in Amministrazione straordinaria, alla quale Ita ha la facoltà di partecipare quale azionista di maggioranza di una nuova società, insieme ad altri partner. Anche le attività comprese nel settore 'Manutenzione' verranno cedute attraverso una gara pubblica alla quale Ita ha la facoltà di partecipare come partner di minoranza di una nuova società, affiancando altri investitori. Fino all’aggiudicazione di queste due gare, Alitalia potrà erogare servizi di handling e di manutenzione a Ita attraverso contratti di fornitura".(Rin)